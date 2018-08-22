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Гройсман предупредил Украину о катастрофе
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Гройсман назвал размер госдолга Украины катастрофическим для бюджета 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что нынешняя сумма госдолга грозит бюджету страны катастрофой.
Представляя в среду стратегию управления госдолгом на заседании правительства, Гройсман резко раскритиковал действие предыдущей украинской власти, которая значительно нарастила долги государства. "С 2005 по 2013 года в стране не было системных изменений", — указал он, задавшись вопросом, куда же делись те одолженные $50 млрд
"Власть с 2005 по 2013 год заковала Украину в наручники госдолга. Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг", — сказал премьер.
Он подчеркнул, что невыплата долгов угрожает Украине дефолтом.
"А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Поэтому нам нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые", — пояснил Гройсман, напомнив, что Украине необходимо 130 млрд гривен ($4,6 млрд) ежегодно на обслуживание госдолга.
И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, докладывая по стратегии управлении госдолгом, сообщила, что на 30 июня госдолг Украины составил $66,1 млрд, в частности, внутренний — 43%, внешний долг — 57%. По ее словам, структура госдолга характеризуется несколько более высокой долей внешнего долга по сравнению с другими странами, в связи с чем "Украина более уязвима к внешним шокам".
Новая стратегия предусматривает снижение госдолга до 60% от ВВП в 2018 году, до 52,2% — в 2019 году, 49% — в 2020 году.
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