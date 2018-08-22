ЦБ покупает валюту ускоренным темпом

ЦБ продолжает покупать валюту для Минфина ускоренным темпом

Банк России второй торговый день подряд продолжает покупать валюту для Минфина ускоренным темпом, стремясь выполнить план изъятия с рынка нефтегазовых сверхдоходов.

Объем операций регуляторов по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 августа составил 17,5 млрд руб., сообщается на сайте Банка России. Это больше ранее объявленного дневного лимита в 16,7 млрд руб.

ЦБ покупает валюту в рамках бюджетного правила с расчетами "завтра" — с поставкой на следующий торговый день.

Банк России в пятницу, 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина, приостановленную с 9 августа во время резкого ослабления курса рубля.

Регулятор 17 августа купил на Мосбирже для Минфина валюты на 17,5 млрд руб. по бюджетному правилу, что больше ранее объявленного дневного лимита в 16,7 млрд руб.

Минфин заказывает покупку валюты с учетом суммарного отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов бюджета от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов из-за превышения реальной цены нефти от заложенной в бюджет ($40 за баррель). Цена нефти с марта 2018 г. держится выше $70.

Российский Центробанк не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке с 9 августа, когда ослабление рубля усилилось.

8 августа ЦБ купил валюту для Минфина на 8,4 млрд руб., а днем ранее — на сумму 16,7 млрд руб.

До этого Минфин РФ традиционно объявил о планах покупки валюты в следующий месяц: с 7 августа по 6 сентября 2018 г. он направит на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, а ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.

10 августа рубль начал торги на Московской бирже с очередного ослабления, и в первые минуты торгов курс доллара США преодолел отметку 67 руб. впервые с 3 августа 2016 г., сообщали ранее "Вести. Экономика".

За 4 торговых дня доллар к 10 августа преодолел отметки 64, 65, 66 и 67 руб. на фоне подготовки новых санкций США против России.

В этот же день, 10 августа, Банк России опубликовал заявление о текущей ситуации на валютном рынке: регулятор контролирует ситуацию и может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Всплеск волатильности курса рубля — временный.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном, рынке. В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме", — подчеркнул регулятор.

История вопросаОперации покупки иностранной валюты для Минфина России проводит Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России заключает сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в Банке России.

С конца прошлого года по август 2018 г. рекордные покупки пришлись на июнь-июль.

В декабре 2017 г. Минфин купил валюту на 203,9 млрд руб. (по 12,7 млрд руб. в день), в январе 2018 г. — на 257,1 млрд руб. (по 15,1 млрд руб. в день), в феврале — на 298,1 млрд руб. (15,7 млрд руб. ежедневно), в марте — на 192,5 млрд руб. (по 9,6 млрд руб. в день), в апреле — на 240,7 млрд руб., в июне — на 379,7 млрд руб. (по 19 млрд руб. ежедневно), в июле — 347,7 млрд руб. (15,8 млрд руб. в день).

Из-за скачков на валютном рынке ЦБ не покупал валюту с 9 по 16 апреля включительно, банк возобновил покупки только 17 апреля, после чего не проводил операции до 27 апреля. 28 апреля ЦБ приобрел валюту на 18,5 млрд руб., 3 мая — на 18,9 млрд руб.