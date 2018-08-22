Российский фонд технологического развития начинает выдачу льготных займов

Подписанным постановлением в правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» внесены изменения, которые позволят расширить сферу деятельности фонда и повысить эффективность работы промышленных предприятий за счёт использования льготных займов.

Российский фонд технологического развития разработал программу по предоставлению льготных займов, в рамках которой будет производиться заёмное финансирование проектов, направленное на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, в соответствии с требованиями: срок займа — не более 60 месяцев (5 лет), общий бюджет проекта — не менее 71,5 млн руб., сумма займа — от 50 млн до 300 млн руб., процентная ставка по займу — 1%.

Кроме того, фонд будет оказывать поддержку проектам, способствующим повышению конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках.

Как сообщали «Вести. Экономика», в сентябре 2014 г. правительство создало фонд развития промышленности для финансирования разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ.