Российский фонд технологического развития начинает выдачу льготных займов 

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Правительство РФ разрешило Российскому фонду технологического развития предоставление льготных займов.
Подписанным постановлением в правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» внесены изменения, которые позволят расширить сферу деятельности фонда и повысить эффективность работы промышленных предприятий за счёт использования льготных займов.
Российский фонд технологического развития разработал программу по предоставлению льготных займов, в рамках которой будет производиться заёмное финансирование проектов, направленное на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, в соответствии с требованиями: срок займа — не более 60 месяцев (5 лет), общий бюджет проекта — не менее 71,5 млн руб., сумма займа — от 50 млн до 300 млн руб., процентная ставка по займу — 1%.
Кроме того, фонд будет оказывать поддержку проектам, способствующим повышению конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках.
Как сообщали «Вести. Экономика», в сентябре 2014 г. правительство создало фонд развития промышленности для финансирования разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ.
Одновременно РФТР был передан из ведения Минобрнауки России в ведение Минпромторга России. До 2014 г. Российский фонд технологического развития существовал уже несколько лет. Этот фонд давал займы прежде всего организациям, которые занимались инновационными проектами среднего размера, и был достаточно маленьким.