МЭР назвало сроки рассмотрения спора по пошлинам США в ВТО

МЭР: спор по пошлинам США в ВТО может занять полтора-два года

Спор по заградительным пошлинам США на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО) может занять полтора-два года.

"Истцы могут добиться фактического объединения споров и рассмотрения их одной Третейской группой. Этот процесс может идти в течение полутора-двух лет — это среднее время для рассмотрения одного спора. Рассчитываем на решение в нашу пользу, иначе смысла начинать это дело не было бы", — сказал он.

США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В ответ Евросоюз начал взимать 25%-ные пошлины на американское виски, мотоциклы, апельсиновый сок и ряд других товаров. Россия и другие члены ВТО — Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия — подали иски против США.

Медведков также отметил, что система международной торговли сейчас переживает стресс-тест, вызванный торговыми войнами и политическими санкциями.

"Остается только надеяться, что стресс-тест, который переживает сейчас многосторонняя торговая система, подтолкнет в конечном итоге всех ее участников к реальным шагам по поиску взаимоприемлемых многосторонних решений, в том числе, и для проблемы злоупотребления санкциями", — сказал он.

ВТО уже проходила через торговые войны и санкции, но их масштабы были скромнее, отметил глава департамента. "Тем не менее, торговля будет продолжаться, хотя мы можем стать свидетелями серьезных изменений ее географии и объемов", — пояснил он.

Медведков подчеркнул, что ВТО уже несколько лет переживает кризис. Раунд многосторонних торговых переговоров, начатый еще в 2001 году, до сих пор не может завершиться.

"Вместо комплексных решений по всем вопросам переговорной повестки мы получаем хоть и важные, но все-таки достаточно точечные решения в отдельных сферах регулирования — соглашение об упрощении торговли, решение о запрете экспортных субсидий в сельском хозяйстве. Такая стагнация в значительной степени объясняется нежеланием части ключевых игроков идти на компромисс и трансформировать систему" — указал он.

В отсутствие необходимых реформ у всех участников организации копится раздражение, многие пытаются найти альтернативные варианты развития торговли, считает Медведков. "Кто-то идет по пути формирования региональных торговых блоков, как подписанное в этом году Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. А кто-то, пользуясь своим уникальным положением крупнейшего мирового импортера, пытается навязать всему миру свои правила игры, применяя односторонние ограничительные меры", — добавил глава департамента.

"Непредсказуемость поведения одного из ключевых игроков мировой торговой системы, рост протекционизма, в том числе в ранее невиданных формах, например, в формате политических санкций, неспособность международных институтов, включая ВТО, контролировать эти процессы — это темы, прямо и крайне негативно влияющие на экономическое развитие в мире. Остановить эти процессы могут только их инициаторы, и, наверное, это рано или поздно произойдет. Вопрос лишь в том, когда и сколько к тому времени потеряет мировое хозяйство", — сказал он.

Реформа ВТО

Медведков отметил, что реформа ВТО назрела. "Достаточно очевидно, что ВТО нуждается в реформировании — это важная задача на будущее. Направлений для реформ много", — указал он.

Среди основных направлений для изменений он назвал контроль за исполнением обязательств и преференции развивающихся стран. В первом случае "система контроля за исполнением обязательств работает через процедуры нотификаций, которые каждый член направляет в организацию с определенными промежутками времени и с определенным объемом информации о мерах внутренней политики в соответствующем сегменте".

"Но далеко не все это делают вовремя или делают вообще. Получается, что одни страны открыты для контроля, а другие предпочитают действовать "в тени". И чтобы вытащить их из этой тени, необходимы серьезные дипломатические и аналитические усилия", — пояснил он.

Говоря о преференциях развитым странам, директор департамента подчеркнут, что некоторые страны действительно в них нуждаются. "Но многие страны, которые формально по инерции еще относятся к категории развивающихся, на практике давно уже выбились в лидеры мировой экономики и потеряли моральное право требовать для себя особых льготных условий в мировой торговле. Есть много других направлений реформ", — подчеркнул он.