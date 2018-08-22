Россия выводит доллар за рамки внешней торговли 

Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова об ответе на санкции переводом расчетов в нацвалюты открывает России торговые перспективы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.
"Проблем в использовании национальных валют во внешнеторговых расчетах по большому счету лишь две. Первая — волатильность денег, при заключении контракта рубль имеет одну цену, а через год его курс может снизиться, что удорожит покупку для партнера России. При этом волатилен не только рубль, но и китайский юань, и большинство других валют мира, а это торговые риски. Вторая проблема — при продаже товаров России другие страны просто требуют доллары для расчета. Но эти сложности можно преодолеть. Перейти на национальные валюты с торговыми партнерами Россия может разными способами. Первый — самый простой: в расчетах использовать не доллар, а рубль или валюту партнера, но с номинальной привязкой к курсу американских денег. Таким образом доллар просто исключается из торговых схем, но его курс снимает риски волатильности для продавца и покупателя. Другой способ более сложный — отказаться ото доллара совсем и привязать расчеты к другой "твердой" величине — котировкам золота, нефти или любых других ресурсов", — отмечает аналитик.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что ответом России на санкции США станет переход на расчеты в национальной валюте. Он также заявил, что видит риски поставок российских товаров на рынки третьих стран из-за новых санкций США. "Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран. Ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах", — сказал министр.
"Смысл перехода в расчетах на национальные валюты прост: в торговых операциях вам не нужно запрашивать у Минфина США разрешения на использование доллара в сделке. А значит, американцы не видят подробностей этого контракта — кто, что, у кого и почем покупает. Если данных о запрещенных финансовых операциях нет, повода наказывать участников в рамках санкционных пакетов тоже нет. Если мир будет уходить от финансовой гегемонии СЩА и доллара, то найдется чем заменить американскую валюту в расчетах. Но случится это не одномоментно, пока мир к этому не готов. Постепенно договоров без участия доллара будет все больше, все чаще сделки станут привязывать к цене золота или бриллиантов. Возможно, на определенном этапе каждый контракт будет отдельно оговариваться о пересчете в зависимости от разного "финансового эталона". В этом направлении очень медленно движется мировая экономика, но процесс этот очень медленный", — подчеркивает финансист.
Обнуляя санкции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 августа, комментируя анонсированные Вашингтоном 8 августа ограничительные меры, заявил, что дальнейшее усиление санкций против РФ можно будет расценить как объявление торговой войны. Он указал, что на действия США необходимо будет реагировать экономическими, политическими, а при необходимости и иными методами. Ожидается, что новые санкции в отношении РФ Вашингтон может ввести уже сегодня. Они предусматривают полный запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.
Накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по военно-техническому сотрудничеству на нацвалюты. "Мы подошли к различным схемам работы в условиях санкций и невозможности рассчитываться в долларах США. Рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах, также и рублях. Соответственно, идут расчеты с нашими партнерами. Они с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, но и против наших партнеров", — сказал он.
"Санкционная политика США ведет к тому, что все больше стран мира недовольны устоявшейся системой — гегемония доллара становится для многих проблемой. Однако уйти от нее будет сложно — едва ли Америка даст это сделать спокойно. Страна, имеющая в своем распоряжении ядерные боеголовки, будет сопротивляться тому, что ее выталкивают с вершины мирового финансового Олимпа. Сейчас с Россией в национальных валютах уже торгуют Китай и Индия, в ближайшее время к этому придут Турция, Иран и ряд других государств. Скорость расширения этого списка предположить сложно, но основной мировой рынок все еще завязан на долларе. Число договорных сделок без участия американской валюты еще очень мало, но оно будет расти. Рано или поздно рынок придет к тому, что диктат доллара и санкций нужно обнулять, и мировая финансовая система изменится", — заключает Антон Шабанов.