Россия выводит доллар за рамки внешней торговли

"Проблем в использовании национальных валют во внешнеторговых расчетах по большому счету лишь две. Первая — волатильность денег, при заключении контракта рубль имеет одну цену, а через год его курс может снизиться, что удорожит покупку для партнера России. При этом волатилен не только рубль, но и китайский юань, и большинство других валют мира, а это торговые риски. Вторая проблема — при продаже товаров России другие страны просто требуют доллары для расчета. Но эти сложности можно преодолеть. Перейти на национальные валюты с торговыми партнерами Россия может разными способами. Первый — самый простой: в расчетах использовать не доллар, а рубль или валюту партнера, но с номинальной привязкой к курсу американских денег. Таким образом доллар просто исключается из торговых схем, но его курс снимает риски волатильности для продавца и покупателя. Другой способ более сложный — отказаться ото доллара совсем и привязать расчеты к другой "твердой" величине — котировкам золота, нефти или любых других ресурсов", — отмечает аналитик.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что ответом России на санкции США станет переход на расчеты в национальной валюте. Он также заявил, что видит риски поставок российских товаров на рынки третьих стран из-за новых санкций США. "Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран. Ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах", — сказал министр.

"Смысл перехода в расчетах на национальные валюты прост: в торговых операциях вам не нужно запрашивать у Минфина США разрешения на использование доллара в сделке. А значит, американцы не видят подробностей этого контракта — кто, что, у кого и почем покупает. Если данных о запрещенных финансовых операциях нет, повода наказывать участников в рамках санкционных пакетов тоже нет. Если мир будет уходить от финансовой гегемонии СЩА и доллара, то найдется чем заменить американскую валюту в расчетах. Но случится это не одномоментно, пока мир к этому не готов. Постепенно договоров без участия доллара будет все больше, все чаще сделки станут привязывать к цене золота или бриллиантов. Возможно, на определенном этапе каждый контракт будет отдельно оговариваться о пересчете в зависимости от разного "финансового эталона". В этом направлении очень медленно движется мировая экономика, но процесс этот очень медленный", — подчеркивает финансист.

Обнуляя санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 августа, комментируя анонсированные Вашингтоном 8 августа ограничительные меры, заявил, что дальнейшее усиление санкций против РФ можно будет расценить как объявление торговой войны. Он указал, что на действия США необходимо будет реагировать экономическими, политическими, а при необходимости и иными методами. Ожидается, что новые санкции в отношении РФ Вашингтон может ввести уже сегодня. Они предусматривают полный запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по военно-техническому сотрудничеству на нацвалюты. "Мы подошли к различным схемам работы в условиях санкций и невозможности рассчитываться в долларах США. Рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах, также и рублях. Соответственно, идут расчеты с нашими партнерами. Они с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, но и против наших партнеров", — сказал он.