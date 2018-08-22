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В Минфине назвали пользу санкций
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В Минфине заявили, что Россия стала сильнее благодаря санкциям 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что страна стала сильнее благодаря западным санкциям.
«Россия стала сильнее из-за санкций. Наш адекватный ответ — финансовая система, которая не зависит от международной финансовой системы. Россия страной, которая является активным участником международной экономики», — приводит ТАСС слова Моисеева.
22 августа вступает в силу первый пакет новых санкций Вашингтона против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал новый американский законопроект о санкциях против России.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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