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Украина не поверила словам Путина о транзите газа
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Климкин не поверил словам Путина о транзите газа через Украину 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска "Северного потока — 2" транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РИА "Новости".
>> Путин и Меркель сочли выгодным «Северный поток — 2»
"Если этот проект ("Северный поток — 2" — "Газета.Ru") будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии", — сказал украинский министр.
По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и "физическим".
"Поэтому тут доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться", — заключил он.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в сохранении транзита газа через Украину в будущем.
Ранее в Кремле сочли незаконным препятствование строительству "Северного потока — 2".
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Комментарии31  Ещё 2 источника 
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