Украина не поверила словам Путина о транзите газа

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска "Северного потока — 2" транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РИА "Новости".
"Если этот проект ("Северный поток — 2" — "Газета.Ru") будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии", — сказал украинский министр.
По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и "физическим".
"Поэтому тут доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться", — заключил он.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в сохранении транзита газа через Украину в будущем.
Ранее в Кремле сочли незаконным препятствование строительству "Северного потока — 2".