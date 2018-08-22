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Минфин предложил стратегию ответных действий на санкции Запада
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Минфин предложил стратегию ответных действий на санкции Запада 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия может ответить на санкции Запада выстраиванием независимой внутренней финансовой системы и отказом от использования без необходимости международной инфраструктуры, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».
Моисеев, выступая на сессии Промсвязьбанка в рамках форума «Армия-2018», завил, что адекватным ответом России на санкции Запада станет «выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы», передает РИА «Новости».
Замминистра отметил, что Россия остается активным участником международной торговли, несмотря на введенные санкции, однако для этого необходимо, чтобы финансовая система коммуницировала с международной системой хотя бы в части расчетов.
Вместе с тем полная открытость в этом вопросе уже была использована против Москвы, потому следует обходиться без международной инфраструктуры там, где это возможно.
Напомним, сенаторы США предложили законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении Москвы.
Позже стало известно, что в Вашингтоне задумались над облегчением проекта санкций. В свою очередь американские бизнесмены оценили перспективы очередных антироссийских мер.
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