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В Словакии не комментируют введение США санкций в отношении местной фирмы
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В Словакии не комментируют введение США санкций в отношении местной фирмы 

РИА Новости 21 минуту назад
ПРАГА, 22 авг — РИА Новости. МИД, Минэкономики и Минфин Словакии отказались комментировать возложение Минфином США санкций на словацкую фирму LACNO.
Во вторник министерство финансов США сообщило, что США внесли в список киберсанкций двух граждан РФ и две компании — одну российскую и одну словацкую (Lacno S. R. O).
"Дипведомство Словакии не будет каким-либо образом комментировать возложение санкций Минфина США на словацкую фирму LACNO, это является частным делом самой этой фирмы", — заявил РИА Новости представитель МИД Борис Гандел.
Подобным образом РИА Новости ответили в Министерстве экономики и Министерстве финансов Словакии.
Фирма LACNO (на русский язык переводится как «Дёшево») была зарегистрирована в Братиславе 27 ноября 2014 года в форме компании с ограниченной ответственностью. Лицом, ответственным за деятельность фирмы, в торговом регистре указана Наталия Яковлева. Вид деятельности — покупка товаров с последующей их продажей. Телефоны в документах не указываются.
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