Минфин: Россия в ответ на санкции выстраивает независимую финансовую систему

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Ответом России на санкции стало выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках международной выставки «Армия-2018».

"Я считаю, что адекватный ответ — это выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной финансовой системы", — отметил Моисеев.

Но Россия остается активным участником международной торговли и необходимо, чтобы национальная финансовая система была связана расчетами с международной системой.

"Поэтому все действия, которые проводились министерством финансов Центральным банком и другими экономическими и финансовыми ведомствами, были направлены на то, чтобы там, где нужна открытость, она пускай будет, а там, где мы можем сами обойтись без международной инфраструктуры, то давайте обходиться без нее", — заявил Моисеев.

В России созданы условия для нормальной работы платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT или каких-либо других подобных ограничений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта 2017 г.

Председатель ЦБ отметила, что за последние годы под влиянием внешних негативных факторов в банковской инфраструктуре России были выявлены определенные уязвимости. После этого процессинг иностранных платежных систем был переведен в Россию.

Эльвира Набиуллина также заявила о том, что в 2016 г. был созданы условия для широкого распространения карт «Мир» российского производства. При этом, по словам главы ЦБ, «если что-то случится», платежные операции внутри России продолжат выполняться на основе российского аналога SWIFT.

Сейчас уже почти все банкоматы и платежные терминалы работают с национальной картой «Мир».

"Были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и если что-то случится — внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог", — отметила глава ЦБ.

В июне 2018 г. ПАО «Газпром нефть» опробовала российский аналог SWIFT и стала одной из первых крупных компании России, протестировавших работу системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) при проведении платежных операций, сообщали «Вести. Экономика».

Компания 20 июня отправила первое платежное поручение через СПФС, минуя систему «банк-клиент». Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Газпром нефти» Алексей Янкевич отметил, что получение доступа к СПФС стало «большим шагом» в повышении платежной независимости компании.

"Получение доступа к СПФС — большой шаг в направлении повышения платежной независимости «Газпром нефти». Для нас система Банка России — это гарантированный и бесперебойный канал передачи финансовых сообщений, позволяющий компании быть уверенной в исполнении всех своих платежных обязательств независимо от внешних факторов", — подчеркнул топ-менеджер компании.

СПФС создана в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия в России на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России.

Официально о создании СПФС в марте 2017 г. сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Изначально система использовалась финансовыми организациями, с конца 2017 г. в СПФС появилась возможность участия компаний нефинансового сектора.