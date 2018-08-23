На российских островах увидели лазейку от санкций

Возможность создания площадки для листинга российских компаний, попавших под западные санкции, обсуждают Минфин Центробанк . По сообщению ТАСС , об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Армия-2018».

«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний. Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» — сказал Моисеев.

Он уточнил, что возможность создания такой площадки уже прописана в законе о специальных административных районах. В нем идет речь о создании территорий с особым налоговым режимом на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.