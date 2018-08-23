Ещё
На российских островах увидели лазейку от санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.78
+0.05 Золото
1189.38
–0.17 РТС
1045.04
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1572
+0.0045
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

На российских островах увидели лазейку от санкций 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Возможность создания площадки для листинга российских компаний, попавших под западные санкции, обсуждают Минфин и Центробанк. По сообщению ТАСС, об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Армия-2018».
«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний. Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» — сказал Моисеев.
Он уточнил, что возможность создания такой площадки уже прописана в законе о специальных административных районах. В нем идет речь о создании территорий с особым налоговым режимом на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.
Ранее летом Минэкономразвития уже подготовило законопроект, который позволит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) скрывать информацию о готовящихся сделках крупных компаний. Аналогичное право получит и ЦБ в отношении банков. Благодаря этому системообразующие компании, которым угрожают санкции, смогут запутывать структуру собственности.
Последние новости
Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ спас рубль159
Путин решит судьбу пенсий65
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы499
Россия решила напугать США рублем32
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение