Ещё
Орешкин не видит причин для изъятия допдоходов компаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российскую экономику обрекли на провал
Российскую экономику обрекли на провал
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.14
78.65
78.98
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.26
+0.22 Золото
1195.15
–0.02 РТС
1063.12
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1597
–0.0013
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Орешкин не видит причин для изъятия допдоходов компаний 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Изъятие дополнительных доходов компаний не закладывалось правительством в изменения налоговой политики, и нет причин эту меру применять.
Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято правительством, там такие меры не предполагались, поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения", — сказал Орешкин.
Ранее в среду министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что правительство выработало консолидированную позицию по предложению помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у компаний, согласившись, что такое решение нецелесообразно.
ТАСС: последние новости
Минпромторг: запрет США на экспорт в РФ электронных устройств не будет критичным Стоимость строительства ВСМ Владивосток - Суйфэньхэ составит $7 млрд АКРА: антироссийские санкции США могут привести к оттоку 8-10% инвесторов из госбумаг РФ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия откажется от доллара285
Украина не поверила словам Путина о транзите газа31
Российскую экономику обрекли на провал16
Рубль рухнул еще ниже409
Российским дачникам добавили головной боли186
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение