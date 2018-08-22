МЭР пересмотрит прогноз по росту ВВП

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по росту ВВП

По его словам, ведомство в своем прогнозе снизит ожидаемый рост ВВП на 0,1 п.п.

"Мы, скорее всего, пересмотрим чуть-чуть вниз… экономический рост с 1,9% до 1,8%. То есть изменения во многом будут носить косметический характер", — уточнил Орешкин.

Ранее в Минэкономразвития рассказали об ускорении роста ВВП России в июле.