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Болгария присоединится к банковскому союзу ЕС в июле 2019 года
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Болгария присоединится к банковскому союзу ЕС в июле 2019 года 

Банки.ру 38 минут назад
Правительство Болгарии утвердило национальный план действий, предусматривающий, что страна войдет в «зал ожидания» по вопросу присоединения к еврозоне, а также вступит в банковский союз ЕС в конце июля следующего года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В июле 2018-го Болгария подала заявку на официальное применение в стране европейского механизма обменного курса (ERM II). Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) и министры финансов еврозоны утвердили это решение.
Для того, чтобы стать членом еврозоны, государство должно улучшить свои макрофинансовые показатели, усилить надзор за небанковским финансовым сектором, включая пенсионные фонды и страховые компании, а также более активно бороться с отмыванием денег.
Новость
«Реализация вышеуказанных мер обеспечит соблюдение предварительных обязательств, которые имеют важное значение для плавного перехода к ERM II и банковскому союзу к июлю 2019 года», — сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление правительства Болгарии.
В конце мая ЕЦБ опубликовал отчет о том, что ни одна из семи стран — кандидатов на вступление в еврозону, в том числе Болгария, не выполнила в полной мере своих обязательств.
Болгария присоединилась к ЕС в 2007 году, а ее национальная валюта, лев, привязана к евро с 1997 года. Страна является четвертой по динамике роста экономикой ЕС с нулевым дефицитом бюджета и госдолгом ниже 30% ВВП, в то время как средний уровень по ЕС составляет 90%.
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