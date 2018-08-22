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Российскую экономику обрекли на провал
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Российскую экономику обрекли на провал 

Рамблер 17 минут назад
Новые санкции США от 22 августа не окажут существенное влияние на российский рубль, однако постоянный процесс введения новых ограничений нанесет существенный ущерб российской экономике. Такое мнение выразил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
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«Именно постоянство введения санкций будет обременительно для российской экономики, это не улучшит ее перспектив и в конечном итоге негативно скажется на национальной валюте», — передает слова Буклемишева издание Ura.ru.
При этом эксперт отметил, что «рынок будет действовать упреждающе, и государство введет соответствующие меры», чтобы способствовать устойчивости рубля.
По его словам, сейчас у рубля широкий коридор колебаний, и Центробанк не вмешивается в валютные торги. Однако постепенного понижения национальной валюты избежать не удастся.
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