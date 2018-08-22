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Долги Украины ведут страну к катастрофе
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Долги Украины ведут страну к катастрофе 

Рамблер 48 минут назад
Сумма госдолга Украины грозит стране катастрофой. Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает ТАСС.
По мнению Гройсмана, огромная сумма госдолга образовалась в результате действий предыдущей власти.
«Власть с 2005 по 2013 год заковала Украину в наручники госдолга. Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг», — сказал премьер.
Гройсман подчеркнул, что невыплата долга грозит Украине дефолтом, поэтому правительству требуются новые заимствования для погашения старых. Премьер-министр напомнил, что Украине необходимо 130 млрд гривен ($4,6 млрд) ежегодно на обслуживание госдолга.
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