Долги Украины ведут страну к катастрофе

Сумма госдолга Украины грозит стране катастрофой. Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман , передает ТАСС

По мнению Гройсмана, огромная сумма госдолга образовалась в результате действий предыдущей власти.

«Власть с 2005 по 2013 год заковала Украину в наручники госдолга. Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг», — сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что невыплата долга грозит Украине дефолтом, поэтому правительству требуются новые заимствования для погашения старых. Премьер-министр напомнил, что Украине необходимо 130 млрд гривен ($4,6 млрд) ежегодно на обслуживание госдолга.