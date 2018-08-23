Эксперт: «Тень» в украинской экономике победили лишь на бумаге

Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

«Показатель снижения объемов теневой экономики, о котором сообщили в Минэкономики — это условный показатель. Это перемога в методике расчетов. Министерство экономики считает по четырем показателям: предприятий, энергетическому, банковскому и розничных продаж. Они это все обобщают. Но если мы смотрим по предприятий — там около 50%, банковскому — около 40%, а прибылей — около 20%. Тут нам и говорят, что теневая экономика «упала». У Минэкономики есть задание показать успех. Но после Майдана «тень» выросла однозначно», — рассказал экономист.

По его словам причина, по которой Майдан повысил тенезацию украинской экономики, проста — после смены власти вооруженные группировки активизировали рейдерство.

«После Майдана появились добробаты. Поэтому часть бизнеса спрятали в тени. Если раньше в тень толкало нежелание платить налоги, то сейчас — это желание, чтобы добробаты вас не накрыли», — подчеркнул экономист.

По его словам, «победные реляции» Минэкономики являются лишь победой на бумаге.

Ранее в Минэкономики заявили о сокращении на 4% объема теневой экономики. При этом в целом в І квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП Украины.