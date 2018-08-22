В Минэкономики Украины назвали процент тени

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с расчетами Минэкономики в І квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Частично побороть тень удалось благодаря сохранению макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему, в частности, способствовало повышение доходов населения.

Свою роль сыграло и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, отметили в Минэкономики.

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что сохраняются проблемы, вызванные вызовами финансовой стабильности украинской экономической системы и наличием ДНР и ЛНР.