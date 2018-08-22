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В Минэкономики Украины назвали процент тени
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В Минэкономики Украины назвали процент тени 

Украина.ру 9 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В соответствии с расчетами Минэкономики в І квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Частично побороть тень удалось благодаря сохранению макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему, в частности, способствовало повышение доходов населения.
Свою роль сыграло и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, отметили в Минэкономики.
В то же время, в ведомстве подчеркнули, что сохраняются проблемы, вызванные вызовами финансовой стабильности украинской экономической системы и наличием ДНР и ЛНР.
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