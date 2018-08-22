Швейцарский банк заморозил активы россиян

Российский бизнес потерял миллиарды в Европе

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы в размере 5,1 млрд франков ($5 млрд) из-за введенных США санкциями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где работает, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе касающихся России», — говорится в заявлении представителя банка.

Согласно квартальной отчетности, рост активов был частично нивелирован «структурными последствиями, в первую очередь отражающими влияние санкций США, связанных с Россией».