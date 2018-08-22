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Минфин не поддержал предложение о снижении акциза на сидр и пуаре
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Минфин не поддержал предложение о снижении акциза на сидр и пуаре 

Rambler News Service 1 час назад
Минфин не поддержал предложение «Опоры России» о снижении ставки акциза на сидр и пуаре, произведенных из отечественного сырья, следует из ответа ведомства на письмо организации (есть в распоряжении у RNS). В Минфине RNS подтвердили подлинность документа.
«Предложение о снижении ставки акциза на сидр и пуаре, произведенные из свежих плодов российских яблок и груш, не поддерживается», — говорится в письме.
По мнению экспертов Минфина, предлагаемое снижение ставок акциза на сидр и пуаре приведет к потерям доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. «При этом источник восполнения таких потерь отсутствует», — добавили в ведомстве.
В Минфине подчеркнули, что установление пониженных ставок акцизов на сидр и пуаре затруднит администрирование акцизов налоговыми и таможенными органами, поскольку на эти товары установлена ставка в едином размере и в отношении импортных, и в отношении отечественных сидра и пуаре.
Согласно действующему законодательству, с 1 января 2017 года ставка акциза на сидр и пуаре составляет 21 руб. за 1 литр, ранее акциз на эти товары составлял 9 руб. за литр.
Ранее «Опора России» направила в Минфин письмо (есть в распоряжении RNS) с просьбой рассмотреть вопрос о снижении ставки акциза на традиционные сидр и пуаре, произведенные из российского сырья, до уровня акцизных ставок на вино российского происхождения с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения — с 21 руб. до 5 руб. за литр напитка.
По мнению экспертов организации, «введение столь высокого акциза в отношении сидра и пуаре является существенным барьером для развития отечественного сидроделия».
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