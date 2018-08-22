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Гутенёв рассказал, как минимизировать вляиние санкций против России
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Гутенёв рассказал, как минимизировать вляиние санкций против России 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Замглавы Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в интервью телеканалу RT в среду рассказал, как минимизировать влтяние санкций против России.
«Я думаю, прежде всего, нам нужно создавать преференции не только для защиты внутреннего рынка, но и для протекции наших товаров за рубежом, а также развивать экономику», — сказал он.
Гутенёв назвал главной задачей создание комфортного бизнес-климата для дальнейшего укрепления экономики.
«Для этого очень важны комфортная бизнес-среда, инвестиционный климат и следование тем указаниям президента, которые нашли своё отражение в майских указах, и тем, в которых говорится о стабильности налоговой нагрузки, о снижении коррупционных проявлений, что очень важно, о значительном изменении в работе правоохранительных, надзорных и судебных органов», — заключил он.
Ранее Гутенёв также оценил возможный эффект от новых санкций США против России.
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