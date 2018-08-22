Гутенёв рассказал, как минимизировать вляиние санкций против России

«Я думаю, прежде всего, нам нужно создавать преференции не только для защиты внутреннего рынка, но и для протекции наших товаров за рубежом, а также развивать экономику», — сказал он.

Гутенёв назвал главной задачей создание комфортного бизнес-климата для дальнейшего укрепления экономики.

«Для этого очень важны комфортная бизнес-среда, инвестиционный климат и следование тем указаниям президента, которые нашли своё отражение в майских указах, и тем, в которых говорится о стабильности налоговой нагрузки, о снижении коррупционных проявлений, что очень важно, о значительном изменении в работе правоохранительных, надзорных и судебных органов», — заключил он.

Ранее Гутенёв также оценил возможный эффект от новых санкций США против России.