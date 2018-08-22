Будет хуже: Орешкин растерял оптимизм

Итоги 2018 года для российской экономики могут оказаться хуже, чем ожидало правительство. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о снижении прогноза по росту ВВП с 1,9% до 1,8%, более слабом рубле и дополнительном увеличении цен. Но пока Минэк не отказывается от задачи президента обеспечить к 2024 году рост экономики среднемировыми темпами. Эксперты в это не верят, и предполагают, что выше 2% Россия расти не будет.

Еще в начале года глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценивал рост экономики на уровне 2%, но в июне уже снизил прогноз до 1,9%. Сейчас оценка упала до 1,8%. Он объяснил это тем, что «в ближайшие 12 месяцев будут с более слабым рублем, с большим оттоком капитала». Кроме того, на экономическом росте скажется и боле сильная инфляция. Об этом Максим Орешкин рассказал журналистам в Сочи, где он принимал участие в мероприятиях президента Владимира Путина

По его словам, в последние месяцы «довольно быстрым темпом сокращаются вложения иностранцев в российские долговые бумаги». Речь прежде всего идет о портфельных инвестициях в облигации федерального займа (ОФЗ).

«Рынок ОФЗ терял, и это, конечно, добавляло волатильности на финансовый рынок. Но ничего экстраординарного здесь не происходит, в целом, платежный баланс остается очень уверенным». — считает министр.

Потому, что ЦБ «всегда может приостановить покупки валюты», которые он делает для Минфина в рамках бюджетного правила. В августе это порядка $6 млрд

«Это тот объем, который меньше чем за пять месяцев может полностью покрыть все инвестиции накопленные, которые есть в рынке ОФЗ», — сказал Орешкин.

Проблема не только в санкционной тематике, но и в целом в ситуации на развивающихся рынках, считает министр. Кризис в Турции, продолжающиеся проблемы в Аргентине, слабость валюты в Бразилии — «это все, конечно, влияет и на российский рынок».

«Мировой финансовый рынок сейчас очень взаимоувязан, поэтому проблема одной развивающейся страны оказывает влияние на многие рынки вокруг», — отметил он.

Ухудшение ожиданий по росту цен Максим Орешкин объяснил двумя причинами: «Это история с не самым лучшим урожаем, в этом сезоне у нас урожай пшеницы будет и зерна в целом будет меньше, чем он был в прошлом году. Поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу».

Кроме более слабого экономического роста, других пересмотренных цифр Максим Орешкин не называл. В июне Минэкономразвития представило в правительство прогноз исходя из курса чуть более 60 рублей за доллар и ожиданий роста цен на уровне 3,1%.

На 2019 год прогноз пока не меняется. Хотя давление будут оказывать не только внешние факторы, но и внутренние решения российского правительства , прежде всего, повышение со следующего года НДС с 18% до 20%. По июньскому расчетам Минэкономразвития в следующем году экономический рост сократится до 1,4%, инфляция поднимется до 4,3%, а ожидаемый среднегодовой курс составит 63,2 руб. за доллар.

Улучшения ситуации ожидается не ранее 2020 года. На этот год экономический рост запланирован на уровне 2% ВВП, а на 2021 год — уже 3,1%.

Пересматривать параметры прогноза на предстоящую трехлетку Максим Орешкин отказался, объяснив это тем, правка на текущий год «носит косметический характер».

Все негативные тенденции этого года министр пока считает временными и уверен, что «мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий уровень курса рубля относительно текущих значений».

Впрочем, у экономистов нет оптимизма и на следующий год. Согласно последнему консенсус-прогнозу 23 экономистов, который в августовском бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» представил институт «Центр развития» НИУ ВШЭ , ВВП России вырастет в этом году на 1,7%. А с учетом повышения НДС, пенсионной реформы и американских санкций, темпы роста экономики не превысят 2% вплоть до 2024 года.

В бюллетене отмечается, что скорректированные прогнозы МЭР, о которых есть пока только отрывочные сведения, были сильно скорректированы в сравнении с предыдущими официальными версиями.

«Это связано, прежде всего, с их большей реалистичностью: раньше на фоне консенсус-прогнозов они выглядели чрезмерно оптимистическими, теперь, как говорится, оказались «в тренде».

Что само по себе можно оценить только положительно: появляется надежда, что официальный прогноз может стать реальным прогнозом, а не неким компромиссом между профессиональной экспертизой и авторитетными благопожеланиями», — иронизирует Сергей Смирнов из «Центра развития».

Что касается оттока, то, по оценке ЦБ, за январь-июль 2018 г. он уже вырос в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $8,7 млрд до $21,5 млрд

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», — пояснял ЦБ.

Банки и компании в первом полугодии уже отдали зарубежным кредиторам несколько десятков миллиардов долларов. В итоге внешний долг России по состоянию на 1 июля 2018 года составил $485,5 млрд, сократившись с начала года на $32,6 млрд Из этой суммы $8 млрд пришлось на банки, и $16,7 млрд на «прочие» корпоративные сектора.

Во втором полугодии, по расчетам ЦБ, фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить $34,3 млрд Сумма может вырасти еще на $5,1 млрд, если компании не смогут продлить сроки выплат по той части долга, которая приходится на внутригрупповое финансирование.

Большой вклад в отток вносит бегство нерезидентов с российского долгового рынка. По данным ЦБ, с апреля, когда были введены санкции против Олега Дерипаски Виктора Вексельберга , доля иностранцев в облигациях федерального займа (ОФЗ) сократилась на 1 июля с 34,5% до 28,2% или с 2,351 до 1,982 трлн руб.

Возможный запрет американских властей на покупку нового российского долга может привести к оттоку 8-10% инвесторов из суверенных долговых бумаг РФ, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке агентства, как раз 8% российского госдолга держат американские резиденты, которые в случае введения санкций будут избавляться от ОФЗ.

Также эксперты считают, что из числа держателей российского госдолга выйдет норвежский суверенный фонд GPFG, который объявил о своей инвестиционной политике. На начало 2018 года его доля в госдолге России составляла 1,4%.

Вложения в российский госдолг могут сократиться еще сильнее — до 12%. Это произойдет в случае, если учитывать не только санкции, но и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки.

Массовый выход нерезидентов из облигаций федерального займа неминуемо приведет к новому ослаблению рубля, и оно может оказаться весьма существенным, считает Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.