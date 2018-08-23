Eastwest (Италия): Трамп, газпромовское российско-германское лобби и «Северный поток — 2»

С появлением «Северного потока — 2» поставки российского газа в Европу могут увеличиться вдвое. Но это бесполезное творение, утверждает Немецкий институт экономических исследований (Diw). Основание для его появления — это геополитика. Москва хочет отрезать путь Киеву. ЕС колеблется. И на арену выходят США, стремясь отхватить себе кусок европейского энергетического рынка.

«Северный поток — 2» — это бесполезный проект, выгодный только газпромовскому российско-германскому лобби. И говорит об этом вовсе не группка местных жителей, протестующих против строительства газопровода, а серьезный, престижный исследовательский Немецкий институт экономических исследований (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) в подробном докладе, который был недавно опубликован.

В своем анализе безопасности газовых поставок в Германию и Европу НИЭИ пришел к этому выводу, основываясь на трех основных положениях, а именно на том, что проект строится на устаревших данных, что спрос на природный газ в Европе все более диверсифицирован и все большую роль играет импорт сжиженного газа, и, наконец, что строительство «Северного потока — 2» не будет прибыльным вложением.

Проект подразумевает строительство двух параллельных газопроводов, которые протянутся на 1200 километров по дну Балтийского моря рядом с уже существующими, напрямую соединяя газоперерабатывающий завод Усть-Луга в России, который еще должен быть построен, с уже имеющимся терминалом Грайфсвальд в Германии.

Стоимость оценивается в 14 миллиардов евро. Как только проект будет завершен, его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год, то есть в два раза больше существующей, и это на 20 миллиардов кубометров превысит потребность Германии в газе в целом. Излишек газа будет перепродаваться в Австрию, Чешскую республику и Польшу.

Единственный акционер «Северного потока — 2» — российский государственный гигант Газпром . Фактически это ответвление Кремля с практически неистощимыми экономическими ресурсами и целями, не выходящими за пределы коммерческих интересов.

Слишком много газа

Экономические причины, по данным НИЭИ, действительно остаются на втором плане. Потребление природного газа в Европе до 2030 года должно остаться примерно на существующем уровне, то есть около 400 миллионов тонн сырья, что намного меньше 650 миллионов, требовавшихся в начале 2000-х годов. Уже сегодня по сравнению с прогнозом 2003 года мы потребляем по крайней мере на 100 миллионов тонн меньше, чем ожидалось.

Далее существует вопрос диверсификации, в котором после газового кризиса между Россией и Украиной в 2006 году произошли значительные сдвиги. Уже в 2017 году, несмотря на то, что Россия осталась основным поставщиком газа в Европейский союз с долей 23%, более двух третей потребностей удовлетворяются потоками из Норвегии, 21% — из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Каспийского региона и Южной Америки, а также более 30% внутреннего производства.

Италия — среди стран с наилучшей диверсификацией. Сегодня полуостров приобретает газ, помимо России, у Алжира, Ливии, Голландии и Катара. Когда будет завершен проект Трансадриатического газопровода, Каспийский регион, по оценкам того же НИЭИ, сыграет свою роль, увеличив экспорт в Европу до 38 миллиардов кубометров в год в 2035 году по сравнению с нынешними шестью миллиардами.

Цифры доказывают, что при помощи «Северного потока — 2» разыгрывается главным образом политическая партия.

Газовая геополитика

Давно не новость, что Россия угрожает Украине полностью отрезать Киев от газовых поставок. Соглашение о транзите «голубого золота» между двумя странами истекает в следующем году. Расчет на увеличение вдвое объема балтийского газа представляет собой вполне конкретную, актуальную и легко реализуемую угрозу, не затрагивающую при этом отношений с европейскими клиентами. Украина — это основной определяющий критерий. Европейский союз занял четкую позицию в отношении этого государства как главного центра российского газа, направляющегося в Европу, а также в отношении энергетической независимости Киева от России, облегчая импорт газа из ЕС благодаря «обратному потоку» газа на границе со Словакией и Венгрией. Позиция Европы расходится с удвоением Северного потока.

Этот вопрос выходит за рамки континента. Когда газовый рынок становится более гибким во всех отношениях и глобальным, а также при буме американского производства сланцевого газа, Соединенные Штаты хотят отхватить свой кусок в Европе.

Трамп уже неоднократно демонстрировал свое несогласие с «Северным потоком — 2». «Германия не может требовать от нас защиты от России, когда она подписывает с Москвой миллиардные контракты на строительство газопровода. Вы должны покупать наш сжиженный газ», — заявил он Ангеле Меркель в ходе своего визита в Европу.

Спустя несколько дней во время саммита в Хельсинки Путин, однако, успокоил Трампа, заверив его, что российский газ продолжит поставляться по украинским газопроводам.

Соединенные Штаты уже давно нацелены забрать кусок европейского энергетического рынка, расширив поставки сжиженного газа в Старый свет. До сих пор объем его незначителен, но он может вырасти до 25 миллиардов кубометров в 2035 году. «Мы составим конкуренцию вашим газопроводам и, думаю, преуспеем», — сказал Трамп Путину.

Напрямую заинтересованному государству, однако, остается лишь наблюдать. Украина — действующее лицо, которое может потерять больше всех в розыгрыше партии «Северный поток — 2». Поступления, которые Киев получает от транзита газа, составляют около двух-трех миллиардов долларов в год, это приблизительно 3% ее ВВП. Лишившись этих денег, экономика страны получит тяжелый удар. И это не говоря о роли, которую играют газопроводы в неразрешенном конфликте с Россией.

Вероятно, решать, так ли необходимо строительство «Северного потока — 2», будет именно Киев: если он не сделает свой газовый рынок более конкурентоспособным и заслуживающим доверия, не снизит тарифы и не модернизирует заводы с 1 января 2020 года, когда истечет срок соглашений о транзите, поводов предпочитать Украину Балтике не останется.