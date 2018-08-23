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Сигаретному рынку в РФ предсказали крах
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Сигаретный рынок в РФ рухнет в ближайшие пять лет 

Финмаркет 13 минут назад
Фото: РИА Новости
К 2022 г. российский сигаретный рынок сократится на 30% по сравнению с 2017 г. : будет продано всего 182 млрд шт. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн руб., пишут "Ведомости", ссылаясь на отчет аналитиков Euromonitor International, посвященный российскому табачному рынку.
До 2018 г. рынок в стоимостном выражении рос. К примеру, в 2017 г. рынок, по данным Euromonitor, достиг 258 млрд сигарет, а в деньгах — 1,6 трлн руб.
В новом отчете аналитики Euromonitor International сильно изменили прогноз в худшую сторону. В прошлогодней версии, где прогнозировались продажи на 2021 г., они предсказывали падение в штуках лишь до 227,4 млрд, или на 18,3% по сравнению с 2016 г., а в деньгах обещали рост на 4,8% до 1,5 трлн руб.
При постоянно падающих продажах в натуральном выражении рост рынка в деньгах обеспечивался лишь ростом цен на сигареты из-за увеличения акцизов, объясняет руководитель отдела исследований "Напитки и табачные изделия" Euromonitor Int Георгий Гребинский: цены росли быстрее, чем падал рынок в штуках, что позволяло рынку расти в стоимостном выражении. К 2020 г. рост акциза замедлится, констатирует он: если в 2018 и 2019 гг. заложен рост акцизной ставки на 10%, то в 2020 г. — лишь на 4%. По действующей редакции Налогового кодекса налоговая ставка на сигареты c 1 июля 2018 г. до конца года — 1718 руб. за 1000 шт., с 1 января 2019 г. — 1890 руб., а с 1 января 2020 г. — 1966 руб.
В 2021 г. ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции — 4%, сообщил представитель Минфина. Таким образом, рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а сами производители сигарет вряд ли пойдут на значительное увеличение цены, заключает Гребинский.
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