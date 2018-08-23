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«Ведомости»: расходы на создание системы маркировки товаров в РФ превысят 200 млрд рублей
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«Ведомости»: расходы на создание системы маркировки товаров в РФ превысят 200 млрд рублей 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Sostav.ru
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки товаров в России, оценил расходы на ее создание в 205,7 млрд рублей за 15 лет. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд рублей за 15 лет, — приводит издание слова одного из собеседников. — 68 млрд — капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные".
При этом государственные вложения не предусмотрены — расходы инвесторов планируется окупить за счет прибыли от услуг по маркировке. Так, ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Исключением станут жизненно необходимые лекарства дешевле 20 рублей — их ЦРПТ промаркирует бесплатно. Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики, пишет газета.
По данным «Ведомостей», в среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает получать прибыль в 1,5 млрд рублей и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%.
Проект маркировки стартовал в 2016 году с меховых изделий. Сейчас их и лекарства маркирует ФНС, алкоголь — система ЕГАИС, табак и обувь — ЦРПТ. Но до 2024 года под контроль ЦРПТ перейдут все группы товаров.
Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%).
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