Пришли заморозки: в Швейцарии блокируют российские счета

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков на счетах, связанных с Россией. Два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer — заявили, что также соблюдают международные санкции, однако других деталей не сообщили. В Госдуме назвали такие действия швейцарских банков ударом по доллару и репутации финансовых институтов.

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков (чуть более $5 млрд) на счетах, связанных с Россией, чтобы избежать конфликта с США в рамках антироссийских санкций, передает Reuters

«Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами везде, где работает, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе касающихся России», — сказала представитель банка.

Уточняется, что Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer — заявили, что также соблюдают международные санкции, однако других деталей не сообщили.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что решение банка Credit Suisse заморозить счета, связанные с Россией, — это удар по доллару и репутации финансовых институтов.

Парламентарий подчеркнул, что все крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах, в том числе и российские.

«Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное — это разрушение мирового финансового порядка», — сказал депутат.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

Чуть ранее президент России Владимир Путин назвал бессмысленными и контрпродуктивными антироссийские санкции, которые пытаются применить против нашей страны США и европейские страны, передает ФАН.

Об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте по итогам российско-финских переговоров на высшем уровне в Сочи.

«Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь, это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме», — выразил надежду глава российского государства.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков , в свою очередь, подчеркнул, что санкции Вашингтона не заставят Москву изменить свой политический курс. По его словам, делегация России намерена обсудить с представителями США в Женеве несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы. Он также добавил, что критерии отмены американских ограничительных мер не будут обсуждаться. Дипломат пояснил, что санкции США не влияют на политику России.

Вместе с тем в этот же день сообщалось, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов.

Об этом писал Bloomberg со ссылкой на информацию Международного валютного фонда . Так, в июле ЦБ закупил 26,1 тонны золота — рекордный объем за последние девять месяцев.

Агентство также отмечало, что в апреле и мае этого года ЦБ начал избавляться от американских бумаг, направляя средства на приобретение драгоценного металла. Как указывал Bloomberg, в связи с этим возникли слухи о том, что Россия таким образом хочет защититься на случай новых американских санкций.

Обсуждал санкции с крупным международным инвестором и первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов . Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев . По словам замглавы ведомства, речь во время встречи зашла о санкциях. Силуанов отметил, что из-за них Россия стала сильнее.

«Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ», — добавил Моисеев.

Днем ранее Министерство финансов Соединенных Штатов оценило убытки России от санкций, которые действуют с 2017 года.

В докладе ведомства отмечается, что «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы за счет действия экономических ограничений в отношении Москвы, передает НСН. Экономист Сергей Хестанов отметил, что представленные американским ведомством цифры вызывают сомнения.