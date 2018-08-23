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В торговом споре США и КНР увидели пользу для России
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Во взаимных пошлинах США и КНР увидели пользу для России 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вводимые США и Китаем 23 августа взаимные торговые ограничения открывают для российских производителей новые возможности для экспорта, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко заявил, что у производителей из России «точно появляются новые возможности для экспорта, особенно для сельскохозяйственных товаров, например, сои», передает РИА «Новости».
Он добавил, что пошлины — это своего рода новый налог, который накладывается на бизнес и с той, и с другой стороны, а «чем больше налогов, тем меньше бизнеса».
«Но, если пошлины односторонние, они создают импульс для поиска новых торговых партнеров или контрагентов для сбыта тех же товаров. Это возможно, но не всегда сразу», — полагает глава AmCham.
Напомним, 23 августа, в четверг, вступили в силу пошлины США против Китая на 16 млрд долларов.
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