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Китай обратился с жалобой в ВТО
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Китай обратился с жалобой в ВТО 

Вести Экономика 48 минут назад
Фото: Reuters
КНР обратилась во Всемирную торговую организацию из-за 25% пошлин США на товары общей стоимостью $16 млрд, начавшие действовать 23 августа.
Министерство торговли Китая заявило, что Пекин будет продолжать борьбу против новых тарифов США на китайские товары на $16 млрд
В заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства говорится, что Пекин обратится с жалобой на действия Вашингтона во Всемирную торговую организацию.
“Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин”, — сообщает ведомство, отмечая, что решения, принятые Вашингтоном «не считаясь со мнением других» явно являются нарушением принципов организации.
“Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия”, — подчеркнуло Министерство торговли КНР.
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