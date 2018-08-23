Китай обратился с жалобой в ВТО

КНР обратилась во Всемирную торговую организацию из-за 25% пошлин США на товары общей стоимостью $16 млрд, начавшие действовать 23 августа.

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин будет продолжать борьбу против новых тарифов США на китайские товары на $16 млрд

В заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства говорится, что Пекин обратится с жалобой на действия Вашингтона во Всемирную торговую организацию.

“Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин”, — сообщает ведомство, отмечая, что решения, принятые Вашингтоном «не считаясь со мнением других» явно являются нарушением принципов организации.

“Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия”, — подчеркнуло Министерство торговли КНР.