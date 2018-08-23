Россия станет закупать электронику в Китае вместо США

«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел. Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР», — сказал сенатор.

По словам политика, оружейный рынок построен на «универсальном круговом обмене», поэтому Россия в любом случае найдет выход.

Администрация США 8 августа объявила новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает.

22 августа вступил в силу первый пакет ограничительных мер. Они касаются поставок в Россию продукции двойного назначения.