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Россия станет закупать электронику в Китае вместо США
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Россия станет закупать электронику в Китае вместо США 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Все электронные устройства и комплектующие двойного назначения Россия будет закупать вместо США в других странах, в частности, в Китае. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Его слова приводит РИА «Новости».
«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел. Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР», — сказал сенатор.
По словам политика, оружейный рынок построен на «универсальном круговом обмене», поэтому Россия в любом случае найдет выход.
Администрация США 8 августа объявила новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает.
22 августа вступил в силу первый пакет ограничительных мер. Они касаются поставок в Россию продукции двойного назначения.
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