В России подешевела красная рыба

Красная рыба в России станет дешевле

Цены на красную рыбу в России начали снижаться. Этому способствовала рекордная лососевая путина на Дальнем Востоке. Из-за увеличения поставок на внутренний рынок красная рыба может осенью подешеветь и в рознице на 20–25%, передает РБК.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, горбуша дорожала с 2013 года. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений». По данным ВАРПЭ, к концу первой недели августа горбуша потрошеная с головой на внутреннем рынке стоила от 150 рублей за 1 кг. В первой половине июля оптовая цена такой горбуши составляла 190 рублей за 1 кг. Цены имеют сезонную динамику — традиционно снижаются в начале промыслового сезона и растут в конце, добавили в ассоциации.