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В России подешевела красная рыба
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Красная рыба в России станет дешевле 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на красную рыбу в России начали снижаться. Этому способствовала рекордная лососевая путина на Дальнем Востоке. Из-за увеличения поставок на внутренний рынок красная рыба может осенью подешеветь и в рознице на 20–25%, передает РБК.
По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, горбуша дорожала с 2013 года. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений». По данным ВАРПЭ, к концу первой недели августа горбуша потрошеная с головой на внутреннем рынке стоила от 150 рублей за 1 кг. В первой половине июля оптовая цена такой горбуши составляла 190 рублей за 1 кг. Цены имеют сезонную динамику — традиционно снижаются в начале промыслового сезона и растут в конце, добавили в ассоциации.
Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году может стать рекордной за последние девять лет. По данным Росрыболовства, на 21 августа в регионе выловлено 467 тысяч тонн тихоокеанских лососей (к ним относится в том числе горбуша). Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося традиционно сравнивается по четным и нечетным годам). Вылов в этом году может приблизиться к уровню рекордного 2009 года, когда было добыто 520 тысяч тонн лососевых, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
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