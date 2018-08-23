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МИД пообещал не дать США чувствовать себя безнаказанными за санкции против России
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МИД пообещал не дать США чувствовать себя безнаказанными за санкции против России 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон не должен чувствовать себя безнаказанным за санкции в отношении отдельных российских лиц, Москва будет зеркально отвечать на ограничительные меры, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы наблюдаем продолжающееся расширение американских перечней. В них уже сейчас около 450 российских экономических операторов — по сути дела, все главные структуры в финансовом, топливно-энергетическом, оборонно-промышленном комплексе, и множество других крупных и мелких предприятий, а также значительная часть официальных лиц из нашего руководства, из государственных структур, тоже подведены под санкции», — сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Дипломат ответил, что Москва будет отвечать на подобные меры зеркально, «потому что американцы не должны себя чувствовать полностью безнаказанными или, скажем, в политико-психологическом комфорте, думая, что само обладание американским паспортом — это пропуск во все страны мира».
При этом он отметил, что Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США или авиационного титана не намерена. «Потому что это было бы равносильно выстрелу в ногу и нанесению ущерба своим собственным экономическим операторам», — сказал Рябков.
Рябков также отметил, что ответ России на санкции США должен повышать стойкость российской экономики.
«Мы должны освобождаться от долларовой зависимости в широком смысле слова, в том числе создавать собственные или многосторонние, с другими партнерами, платежные системы, которые могли бы обеспечивать функционирование финансовой кровеносной системы российской экономики без ее попадания в тиски американских финансовых регуляторов и американских банков, которые злоупотребляют своим положением контролеров любых долларовых транзакций, и тем самым наносят ущерб не только нормальному функционированию международных экономических отношений, но и реноме американской валюты как основной резервной валюты мира», — отметил Рябков.
Напомним, США решили ввести против России новые санкции в связи с «делом Скрипалей», ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Однако США в среду так и не опубликовали официально документ о введении заранее объявленных антироссийских санкций по «делу Скрипалей».
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