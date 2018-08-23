Рябков: Россия должна освобождаться от долларовой зависимости

Ответ России на санкции США должен повышать стойкость российской экономики. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА «Новости».

«Ответ (на новые санкции США. — Прим. ред.) может быть из разряда действий, которые повышают стойкость российской экономики и экономических операторов к этому недружественному воздействию этой влиятельной страны мира», — заявил дипломат.

Рябков напомнил о мерах, которые предпринимает экономический блок кабмина и Центробанка по уменьшению зависимости благосостояния России от «произвольных враждебных действий США». В частности, речь идёт о сокращении объёма вложений в американские суверенные долговые обязательства, а также об увеличении недолларовых активов в золотовалютном запасе. С политической точки зрения, это именно тот путь, по которому нужно двигаться, заявил дипломат.

«Мы должны освобождаться от долларовой зависимости в широком смысле слова, в том числе создавать собственные или многосторонние, с другими партнёрами, платёжные системы, которые могли бы обеспечивать функционирование финансовой кровеносной системы российской экономики без её попадания в тиски американских финансовых регуляторов и американских банков, которые злоупотребляют своим положением контролёров любых долларовых транзакций и тем самым наносят ущерб не только нормальному функционированию международных экономических отношений, но и реноме американской валюты как основной резервной валюты мира», — сказал Сергей Рябков

В среду, 22 августа, вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США. Прежде всего они касаются ограничений на поставки продукции двойного назначения в Россию. Вашингтон объяснил введение новых санкций причастностью России к «делу Скрипаля».

Россия отвечает на экономические ограничения США, выстаивая независимую внутреннюю финансовую систему, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев . Это необходимо для того, чтобы не прибегать без необходимости к использованию международной инфраструктуры. Моисеев подчеркнул, что открытость России в этой области может быть использована против неё.