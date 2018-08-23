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Рябков: Россия должна освобождаться от долларовой зависимости
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Рябков: Россия должна освобождаться от долларовой зависимости 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ответ России на санкции США должен повышать стойкость российской экономики. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА «Новости».
«Ответ (на новые санкции США. — Прим. ред.) может быть из разряда действий, которые повышают стойкость российской экономики и экономических операторов к этому недружественному воздействию этой влиятельной страны мира», — заявил дипломат.
Рябков напомнил о мерах, которые предпринимает экономический блок кабмина и Центробанка по уменьшению зависимости благосостояния России от «произвольных враждебных действий США». В частности, речь идёт о сокращении объёма вложений в американские суверенные долговые обязательства, а также об увеличении недолларовых активов в золотовалютном запасе. С политической точки зрения, это именно тот путь, по которому нужно двигаться, заявил дипломат.
«Мы должны освобождаться от долларовой зависимости в широком смысле слова, в том числе создавать собственные или многосторонние, с другими партнёрами, платёжные системы, которые могли бы обеспечивать функционирование финансовой кровеносной системы российской экономики без её попадания в тиски американских финансовых регуляторов и американских банков, которые злоупотребляют своим положением контролёров любых долларовых транзакций и тем самым наносят ущерб не только нормальному функционированию международных экономических отношений, но и реноме американской валюты как основной резервной валюты мира», — сказал Сергей Рябков.
В среду, 22 августа, вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США. Прежде всего они касаются ограничений на поставки продукции двойного назначения в Россию. Вашингтон объяснил введение новых санкций причастностью России к «делу Скрипаля».
Россия отвечает на экономические ограничения США, выстаивая независимую внутреннюю финансовую систему, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Это необходимо для того, чтобы не прибегать без необходимости к использованию международной инфраструктуры. Моисеев подчеркнул, что открытость России в этой области может быть использована против неё.
Зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что Россия не будет закупать в США электронные устройства и комплектующие двойного назначения. Соответствующие товары РФ намерена закупать у третьих стран, например, КНР. По словам сенатора, «оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене», поэтому Россия сможет найти выход из этой ситуации.
Минпромторг России сообщил о разработке ответных мер для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения. Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, все недоступные компоненты по электронике планируется импортировать из стран Юго-Восточной Азии.
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