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ЦБ пришел на помощь рублю
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ЦБ второй раз за месяц приостановит закупки валюты для Минфина 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Центробанк принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, говорится в сообщении регулятора.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынках», — объясняет ЦБ.
Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 г.», указывает регулятор.
ЦБ в августе уже приостанавливал закупки валюты — из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля после объявления о готовящихся новых санкциях США против России. После недельного перерыва ЦБ в понедельник, 20 августа, купил для Минфина валюту на дополнительные нефтегазовые доходы на 17,5 млрд руб., во вторник затратил аналогичную сумму, а в среду потратил уже 20,1 млрд руб.
С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. До того как приостановить интервенции, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится.
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