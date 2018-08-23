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Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану
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Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 23 августа. Еврокомиссия (ЕК) одобрила в четверг первый пакет помощи Ирану в размере €18 млн Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
"Еврокомиссия сегодня одобрила первый пакет помощи на €18 млн для поддержки экономического и социального развития в Исламской Республике Иран, в том числе €8 млн на помощь частному сектору", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные меры — первый шаг в рамках более широкого пакета помощи в размере €50 млн для страны.
7 августа Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям способствовать их выполнению, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.
Он также позволяет всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. В то же время, как разъяснила Еврокомиссия, Брюссель не намерен наказывать европейские компании, если они все же примут решение сократить или прекратить свой бизнес в Иране, поскольку Еврокомиссия «не имеет полномочий влиять на бизнес-стратегии частных компаний».
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