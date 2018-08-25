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Госдеп возмутило решение ЕС выделить помощь Ирану
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Госдеп отреагировал на решение ЕС выделить $20,7 млн Ирану 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Госдепе США заявили, что решение Евросоюза о выплате Ирану $20,7 млн является "ошибочным сигналом". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По мнению Госдепа, Вашингтон и Брюссель должны совместно искать решение о поддержке иранских граждан.
Как отмечается, США считают, что решение ЕС о выплатах Ирану для "расширения экономических и секторальных" двусторонних отношений является "ошибочным сигналом в неправильное время".
При этом в ведомстве подчеркнули, что данные средства могут быть использованы для террористической деятельности.
Ранее СМИ сообщили, что США намерены ужесточить санкции против Ирана.
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