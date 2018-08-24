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В Кремле прокомментировали вопрос об изъятии допдоходов
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Вопрос об изъятии допдоходов еще не решен, заявил Песков 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вопрос об изъятии допдоходов еще не решен и находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу прошла встреча Белоусова и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова с руководителями российских металлургических и нефтехимических компаний. Встреча посвящена теме изъятия дополнительных доходов в бюджет. Белоусов ранее предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".
"Пока есть позиция Белоусова, есть позиция прочих ведомств, то есть позиция, как таковая, пока, что называется, незатверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома, она пока на стадии обсуждения", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле какие-то компромиссные варианты в вопросе изъятия допдоходов или позиция совершенно неизменна.
"Вы знаете, что проработка этого вопроса осуществлялась в правительстве, по линии кабинета министров. В Кремле была сформулирована экспертная точка зрения со стороны Белоусова, и она обсуждается", — добавил он.
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