Эксперт рассказал, почему Госдеп до сих пор не ввел санкции из-за Скрипалей

"Американская политика стала непредсказуемой но мы исходим из того, что у нас есть один влиятельный друг, который считает что с Россией надо сотрудничать и взаимодействовать исходя из интересов Америки", — сказал "Газете.Ru" Ознобищев.

Эксперт не исключает, что вступление в силу санкций было отложено в результате договоренностей главы Белого дома и части его сторонников в американском конгрессе.

Новые санкции направлены против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Пакет санкций, подготовленный Госдепартаментом , подразумевает также прекращение оказания России финансовой помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США.

Госдеп заявлял, что они будут опубликованы «около» 22 августа или «в это время».

Однако на официальном портале правительства США Federal Register пока не опубликовано сообщение о вступлении санкционного пакета в силу.

В Госдепартаменте США не смогли оперативно прокомментировать вопрос, когда информация о новых санкциях будет опубликована.