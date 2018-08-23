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США пригрозили санкциями всему миру за покупку С-400
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США пригрозили санкциями всему миру за покупку С-400 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США не санкций против стран по всему миру за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, США выступают против возможной покупки партнерами и союзниками российских С-400.
Она также подчеркнула, что покупка данных ЗРК может спровоцировать «санкции по всему миру».
Науэрт добавила, что США обеспокоены возможным ускорением поставок С-400 в Турцию.
Ранее СМИ сообщили, что конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок C-400.
Как отмечалось, это решения было одобрено в обеих палатах конгресса США.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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