В закон о бюджете Челябинской области внесли изменения

Законопроект, который сегодня рассмотрели депутаты Законодательного собрания Челябинской области, предусматривает увеличение доходов. Это связано с уточнением прогноза собственных поступлений на 4,3 миллиарда рублей, в том числе налог на доходы физических лиц — на 2,5 миллиарда, на имущество организаций — на 1,8 миллиарда. Еще 1,4 миллиарда поступили из федерального бюджета. Эти средства направлялись на стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, на выплаты родителям и усыновителям первенца, развитие паллиативной медицины и помощь аграриям.

Депутаты отметили, что бюджетные средства будут направлены на соцподдержку населения, на решение социально значимых вопросов, на развитие дорожной сети, спорта, на организация работы системы комплексов фотовидеофиксации и обзорного наблюдения, расположенных на гостевых маршрутах саммитов ШОС БРИКС . Наименьшая сумма, около 80 тысяч рублей, выделяется учреждениям культуры на оснащение, которое пригодится к тем же международным мероприятиям.

«Кроме того, предусматривается распределение между главными распорядителями областного бюджета ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в сумме 3,1 млрд рублей на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в том числе в целях финансового обеспечения индикативных показателей в соответствии с «майскими» указами Президента РФ и индексации на 4% заработной платы прочих категорий работников бюджетного сектора, не предусмотренных в «майских» указах, а также повышения в 2018 году МРОТ в соответствии с законодательством РФ», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

В итоге доходы бюджета в этом году составят 155,6 миллиарда рублей, а расходы — 166 миллиардов.