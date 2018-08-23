Украина обжаловала решение ВТО по спору с РФ

Украина подала апелляцию в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям

Украина обратилась с апелляцией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с проигранным России спором по пошлинам на удобрения. О подаче апелляции сообщила в четверг в Женеве пресс-служба ВТО.

"Украина направила 23 августа апелляцию против доклада панели арбитров, касающегося инициированного Российской Федерацией дела "Украина — антидемпинговые меры по нитрату аммония", — говорится в сообщении.

Выводы арбитров были опубликованы 20 июля. Подчеркивается, что у Апелляционного органа ВТО имеется три месяца для вынесения решения.

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) 20 июля признал правоту России в ее споре с Украиной по поводу применения Киевом антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства. В соответствии с иском, поданным Россией в мае 2015 года, третейская группа ВТО удовлетворила подавляющее большинство претензий. Это решение обязывает Украину привести свои меры в соответствии с правилами организации.