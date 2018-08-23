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Украина обжаловала решение ВТО по спору с РФ
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Украина подала апелляцию в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Украина обратилась с апелляцией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с проигранным России спором по пошлинам на удобрения. О подаче апелляции сообщила в четверг в Женеве пресс-служба ВТО.
"Украина направила 23 августа апелляцию против доклада панели арбитров, касающегося инициированного Российской Федерацией дела "Украина — антидемпинговые меры по нитрату аммония", — говорится в сообщении.
Выводы арбитров были опубликованы 20 июля. Подчеркивается, что у Апелляционного органа ВТО имеется три месяца для вынесения решения.
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) 20 июля признал правоту России в ее споре с Украиной по поводу применения Киевом антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства. В соответствии с иском, поданным Россией в мае 2015 года, третейская группа ВТО удовлетворила подавляющее большинство претензий. Это решение обязывает Украину привести свои меры в соответствии с правилами организации.
В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты таким же образом, как и в Европейском союзе, то есть с использованием энергокорректировок. По мнению Москвы, это не соответствует правилам ВТО, в связи с чем в мае 2015 года РФ подала иск к Украине.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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