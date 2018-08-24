Ещё
ЦБ хочет без суда блокировать сайты мошенников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1188.00
+0.01 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1565
+0.0153
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

СМИ: Банк России хочет без суда блокировать сайты финансовых мошенников 

Прайм 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
ЦБ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил газете представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если Банк России получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.
ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказали изданию источники. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании.
Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Кроме того, Банк России просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать.
ЦБ уже может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами, но лишь в российских доменных зонах.ru и.рф благодаря специальному статусу "компетентной организации", полученному от администратора этих доменов — Координационного центра национального домена сети интернет. Всего таких организаций сейчас девять. Делается это путем так называемого разделегирования домена, когда регистратор отвязывает адрес от сайта и если перейти по ссылке, то сайт не откроется. Работает это лишь с российскими регистраторами и, соответственно, российскими доменами. Но сейчас речь идет о внесении сайта в специальный реестр Роскомнадзора, после чего операторы связи блокируют доступ к сайту, рассказывают собеседники "Ведомостей".
Представитель Роскомнадзора переадресовал вопросы газеты в Минкомсвязи, представитель которого отказался от комментариев. Так же поступил представитель Акимова.
Прайм: последние новости
МНЕНИЕ: Прогноз Сбербанка по ставке мог спровоцировать распродажи в его бумагах - эксперт Американские фондовые рынки снижаются на фоне нового раунда переговоров между США и Китаем Украина ежегодно тратит на обслуживание госдолга почти $5 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды400
Что делать в период нестабильности рубля33
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение