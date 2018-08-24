Ещё
Подсчитаны потери Британии в случае жесткого Brexit
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.40
+0.14 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1554
+0.0142
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Подсчитаны потери бюджета Британии в случае жесткого Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд предупредил, что выход страны из ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем, по мнению правительства Великобритании, грозит Лондону потерей 80 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего десятилетия, сообщает The Guardian.
Об опасениях правительства Великобритании стало известно из письма министр финансов Соединенного Королевства председателю парламентского казначейского комитета Ники Морган, передает ТАСС.
Согласно оценкам кабмина Терезы Мэй, наиболее серьезно в долгосрочной перспективе пострадают автомобильный сектор, обрабатывающая промышленность, производство продуктов питания, одежды, химической продукции, а также розничная торговля, причем самые ощутимые негативные последствия, по мнению правительства Великобритании, коснутся северо-востока страны и Северной Ирландии
В письме говорится, что власти Великобритании в случае отсутствия сделки по Brexit прогнозируют «катастрофический удар» по экономике страны и уровню жизни населения.
Напомним, в начале августа Лондон пригрозил Брюсселю выходом из ЕС без сделки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков высказался о возможности смягчения Путиным пенсионного законопроекта Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям С-400 Кудрин заявил о способности ФНБ выдержать еще один кризис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды307
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля224
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение