Подсчитаны потери Британии в случае жесткого Brexit

Подсчитаны потери бюджета Британии в случае жесткого Brexit

Министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд предупредил, что выход страны из ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем, по мнению правительства Великобритании, грозит Лондону потерей 80 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего десятилетия, сообщает The Guardian

Об опасениях правительства Великобритании стало известно из письма министр финансов Соединенного Королевства председателю парламентского казначейского комитета Ники Морган, передает ТАСС

Согласно оценкам кабмина Терезы Мэй , наиболее серьезно в долгосрочной перспективе пострадают автомобильный сектор, обрабатывающая промышленность, производство продуктов питания, одежды, химической продукции, а также розничная торговля, причем самые ощутимые негативные последствия, по мнению правительства Великобритании, коснутся северо-востока страны и Северной Ирландии

В письме говорится, что власти Великобритании в случае отсутствия сделки по Brexit прогнозируют «катастрофический удар» по экономике страны и уровню жизни населения.

Напомним, в начале августа Лондон пригрозил Брюсселю выходом из ЕС без сделки.