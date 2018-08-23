Белоусов обсудит с бизнесом изъятие сверхдоходов

Изъятие сверхдоходов: уровень дискуссии повышается

Помощник президента Андрей Белоусов , автор идеи об изъятии полутриллиона рублей у химических и металлургических гигантов, 24 августа встретится с собственниками компаний из его списка. Возможен ли компромисс?

Крупный бизнес 24 августа встретится с правительством и помощником президента Андреем Белоусовым. Тема — изъятие сверхдоходов у металлургов и химпрома. Встреча пройдет в Российском союзе промышленников и предпринимателей и, возможно, станет ключевой.

Давно не было такой сплоченности бизнеса и правительства, причем в таком щекотливом вопросе, как налоги. Минфин , который их собирает, выступил на стороне делового сообщества. Казалось бы, Андрей Белоусов как будто решил помочь финансовому ведомству. Нужны деньги на выполнение майского указа, и помощник президента придумал, где можно найти полтриллиона рублей.

Но, видимо, дело в аппаратных играх, потому что тому же Минфину сама идея о том, чтобы бизнес поделился с бюджетом, вполне близка — на памяти инициатива министерства об изъятии доходов нефтяной отрасли. Тогда нефтяники успешно отбились.

Константин Симонов: Сейчас Белоусову отступать некуда. Этим, вероятно, и вызвано то, что, по версии РБК, он позвал на встречу собственников компаний из его списка, хотя изначально прийти должны были лишь топ-менеджеры. Почему это важно, объясняет гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Если придут наемные менеджеры или люди какого-то второго, третьего порядка, это будет означать прямое неуважение к фигуре Белоусова и демонстрацию бизнесом того веса, который Белоусов имеет в их глазах. Поэтому он настаивает, чтобы они хотя бы пришли сами и зафиксировали уважение к его персоне. А дальше интересно, что произойдет, потому что тоже ходят слухи, что вроде как Белоусов попросит их добровольно, в порядке трудовой дисциплины что-нибудь все-таки в бюджет сдать из этих сверхдоходов».

Возможен ли компромисс и каким он будет? В Минфине предложили стимулировать инвестиции бизнеса. Позже об этом сказал и министр экономики. Но разница большая. В письме Белоусова сказано о перечислениях в бюджет. Это предполагает, что эти деньги из казны пойдут на разные благие дела вроде строительства больниц. А инвестируют обычно в собственное производство, причем, по логике, инвестиции потом должны вернуться в виде прибыли.

Но Максим Орешкин , наверное, не случайно сказал: чтобы денежный поток инвестировался в тех же или других отраслях. Как это понимать? Металлургов попросят построить школы, а химиков аэропорты? Или все-таки вложить в свое производство? Но они и так это делают, говорит управляющий активами инвесткомпании General Invest Денис Горев

Денис Горев, управляющий активами инвесткомпании General Invest

«Сами компании инвестируют в модернизацию производства, в расширение, в покупку новых активов. Не надо дополнительно изымать у них деньги, чтобы заставлять их же инвестировать. Модель любого бизнеса, любого коммерческого предприятия — это получать прибыль. Ты это можешь делать, когда остаешься конкурентным. Чтобы оставаться конкурентным, ты должен постоянно модернизировать свои мощности, инвестировать в них. Как бизнесменов принуждать к этому, мне непонятно».

По поводу инвестиций одна компания из списка Белоусова вступила в заочную полемику с помощником президента. «Фосагро» опубликовала отчетность и особо отметила, что за пять лет вложила в развитие производства 150 млрд рублей. Кстати, это треть от той суммы, что собрались изъять у бизнеса. Тот же тезис приведен в отдельной цитате гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева . Правда, в компании отказались комментировать «Интерфаксу» , является ли это продолжением дискуссии.

Перед встречей в РСПП все взяли паузу. Александр Шохин на просьбу Business FM о комментарии предложил дождаться пятницы. Да еще и в Кремле внесли интригу: Дмитрий Песков сказал журналистам, что ему неизвестно, встретится ли вообще с бизнесом Белоусов, потому что он сейчас в отпуске.

И еще один момент. Все дни перед встречей, как нарочно, падал рубль. Компании из списка Белоусова — экспортеры, а Минфин как раз говорил об инвестициях доходов, полученных в результате ослабления нацвалюты. И это аргумент, чтобы все-таки попросить бизнес вложиться во что-нибудь нужное властям. Такой сравнительно честный способ изъятия.