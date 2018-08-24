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Банки заработали на кредитах рекордную сумму
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Банки заработали на кредитах рекордные 800 млрд руб. 

Финмаркет 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В первые шесть месяцев 2018 года российские банки заработали на процентах рекордную сумму — 799,6 млрд рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на аналитический обзор Центробанка "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Чистые процентные доходы кредитных организаций — это в основном выручка от займов компаниям и физлицам, причем роль последних возрастает. Выдача кредитов гражданам действительно более выгодна для банка: к нему часто прилагаются дополнительные услуги в виде страховки, а можно и просто повысить ставку в зависимости от уровня риска, поясняют эксперты. Компании, напротив, больше защищены юридически и могут рассчитывать на скидки.
За январь–июнь 2018 года чистые процентные доходы российских банков составили почти 800 млрд рублей, достигнув исторического максимума, подсчитали в ЦБ. Это доходы от средств, предоставленных в долг компаниям (кроме доходов по ценным бумагам) и гражданам. По сравнению таким же периодом 2017 года они выросли на 15%, отметила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.
Банку выгоднее выдавать кредит физлицу, чем компании. Это подтверждает динамика процентных доходов за прошедший период. По кредитам юрлицам они сократились на 8% из-за снижения ставок для этой категории заемщиков и слабой динамики корпоративного кредитования — его прирост в первом полугодии составил всего 4%, добавила Людмила Кожекина. В случае с физлицами ситуация противоположная: портфель этих займов вырос на 8% год к году, а процентные доходы по ним увеличились более чем на 9%. Кроме того, банки смогли сократить процентные расходы по привлеченным средствам клиентов (по юрлицам — на 16%, а по физлицам — на 7%), что и обеспечило общий прирост доходов, пояснила эксперт.
Кроме того, кредитные ставки для граждан гораздо выше, чем для компаний. По данным ЦБ, в первом полугодии, средняя ставка по займу в рублях на срок более трех лет для физлиц составляла 12,8%, а для юрлиц — 8,6%. На более коротких сроках разница еще более очевидна: ставка по кредиту на срок от одного до трех лет для гражданина составила, в среднем, 15,76%, а для компании — 9,06%. Ставки для физлиц всегда были выше, так как по ним закладывается более высокий уровень просроченной задолженности, пояснил "Известиям" директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов.
В условиях дефицита качественных корпоративных заемщиков и, пусть небольшого, но роста номинальных доходов населения, потребительские кредиты становятся для банков наиболее привлекательным направлением для развития бизнеса, полагает Антон Граборов. В этом году уровень просрочки по кредитам граждан и компаний стал сопоставим, добавил он.
Это означает, что физическое лицо становится все более привлекательным клиентом для банка, а за качественного клиента будет идти борьба.
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