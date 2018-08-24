Меркель заявила о невозможности отказа от российского газа

Меркель объяснила невозможность отказа от российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Грузию заявила, что не может сказать «нет» сотрудничеству с Россией по поставкам нефти и газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир тбилисских телеканалов.

Политик напомнила, что даже во времена холодной войны Европа и СССР тесно сотрудничали в энергетической сфере.

«Европе получать газ из РФ дешевле, чем из других стран», — подчеркнула Меркель.

Она добавила, что европейцы могли бы получать газ из Азербайджана, но он бы стоил дороже.

Ранее Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным . Они, среди прочего, обсудили строительство «Северного-потока-2». В Кремле сообщали, что и Путин, и Меркель попросили не политизировать проект, так как он носит «исключительно коммерческий характер». Также канцлер заявляла, что реализация проекта возможна только в случае продолжения транзита газа через Украину.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешения на его строительство. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.

«Северный поток-2» позволит минимизировать прокачку газа по территории Украины.