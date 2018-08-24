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Меркель заявила о невозможности отказа от российского газа
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Меркель объяснила невозможность отказа от российского газа 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Грузию заявила, что не может сказать «нет» сотрудничеству с Россией по поставкам нефти и газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир тбилисских телеканалов.
Политик напомнила, что даже во времена холодной войны Европа и СССР тесно сотрудничали в энергетической сфере.
«Европе получать газ из РФ дешевле, чем из других стран», — подчеркнула Меркель.
Она добавила, что европейцы могли бы получать газ из Азербайджана, но он бы стоил дороже.
Ранее Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Они, среди прочего, обсудили строительство «Северного-потока-2». В Кремле сообщали, что и Путин, и Меркель попросили не политизировать проект, так как он носит «исключительно коммерческий характер». Также канцлер заявляла, что реализация проекта возможна только в случае продолжения транзита газа через Украину.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешения на его строительство. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.
«Северный поток-2» позволит минимизировать прокачку газа по территории Украины.
Комментарии2  Ещё 7 источников 
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