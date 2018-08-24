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Германия выделила €150 млн Грузии на газохранилище
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Германия выделила €150 млн Грузии на строительство газохранилища 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом заявили в посольстве Германии в Тбилиси.
Отмечается, что KfW «предоставил кредит в размере €150 млн строительство первого подземного газохранилища в Грузии».
Как подчёркивается, общий объём инвестиций составляет от €220 млн до €250 млн  В посольстве добавили, что данные соглашения заключены в рамках визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию.
23 августа Меркель прибыла в Грузию.
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