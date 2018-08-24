Güneş (Турция): Мир объединяется против доллара

Использование США своей валюты в качестве инструмента глобальной угрозы подорвало доверие к доллару в мире, уверенны авторы «Гюнеш». Страны, разрабатывающие планы альтернативных средств расчетов, заявили о намерении создать новую международную платежную систему. Тот факт, что президент США Дональд Трамп превратил доллар в глобальный инструмент шантажа, вывел мир из себя.

Использование США своей валюты в качестве инструмента глобальной угрозы подорвало доверие к доллару в мире. Страны, разрабатывающие планы альтернативных средств расчетов, заявили о намерении создать новую международную платежную систему.

Тот факт, что президент США Дональд Трамп превратил доллар в глобальный инструмент шантажа, вывел мир из себя. Из-за санкций, которые он ввел прежде всего в отношении Китая, России и Турции, эти страны ускорили поиски альтернатив доллару.

Должна быть создана новая система

Трамп, ополчившийся на Европу из-за Ирана, подверг опасности и будущее ЕС . А то, что ЕС в ответ на требование США вывести иностранный бизнес из Ирана не желает закрывать свои компании в регионе, постепенно повышает экономическую напряженность. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas), сделав заявление на эту тему, отметил: «Европе, если она хочет спасти ядерную сделку с Ираном, необходимо создать независимую от Америки платежную систему». Немецкий министр также коснулся сценария, который ждет регион в том случае, если ядерную сделку с Ираном сохранить не удастся: «Ближний Восток поджидает взрывоопасный кризис».

А председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что использование доллара в качестве инструмента давления приведет к созданию новой международной валюты. Аксаков напомнил, что доллар приобрел статус «мировой валюты» в 1944 году. Тогда на фоне стабильного доллара валюты многих других стран обесценивались. Аксаков рассказал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания новой валюты. Страны — члены БРИКС составляют половину населения мира и 30% мировой промышленности, обратил внимание Аксаков.

«Процесс создания альтернативной валюты может завершиться за пять лет, — отметил он. — Если США еще более усилят давление по вопросу использования доллара, то другие страны не будут производить платежи в долларах».

Что такое БРИКС?

БРИКС была создана как платформа сотрудничества, членами которой стали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Последний проведенный саммит БРИКС состоялся 25-27 июля этого года в ЮАР, в городе Йоханнесбург. На 10-м саммите БРИКС, в котором президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в качестве специального гостя, страны также обсудили вероятность создания новой валюты для взаиморасчетов друг с другом.

Решение, которое разозлит Меркель

Трамп, пытаясь нанести удар по экономикам других стран с помощью долларового шантажа, в торговой войне тоже продолжает открывать новые фронты. Американский лидер, особенно обеспокоенный присутствием немецких автопроизводителей на американском рынке, ввел в действие решение о дополнительных таможенных пошлинах, на что ранее намекал угрозой: «Я сотру Мерседесы с улиц Нью-Йорка». Трамп заявил, что все автомобили, которые поступают в США из ЕС, будут облагаться дополнительной таможенной пошлиной 25%.