Ещё
В МИД РФ рассказали о реакции на торговый спор США и КНР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.94
78.37
78.69
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.51
+0.20 Золото
1191.09
–0.01 РТС
1047.13
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1574
+0.0162
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Рябков рассказал о реакции на «торговую войну» США и Китая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в решении "торговой войны" между США и Китаем цивилизованными методами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "торговая война" между США и КНР, видимо, будет иметь последствия с точки зрения темпов глобального роста и некоторой разбалансировки рынков, а такая тенденция нежелательна.
"Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы. Отметим, что темы обсуждаются между Вашингтоном и Пекином. Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы проблемы были урегулированы более цивилизованным путем и чтобы не предпринимались меры, которые фактически оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост, на разные рынки", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Прогрыз намордник и набросился: как пес спас 11-летнюю хозяйку Все, что нужно знать про новый закон о наследстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды875
Россия решила напугать США рублем33
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Что делать в период нестабильности рубля84
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение