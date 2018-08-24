Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ

Меркель в Грузии вернула США бумеранг газовой зависимости от России

"На Ангелу Меркель активно давят американцы и другие противники проекта "Северный поток-2", которые стремятся доказать, что газопровод повлечет катастрофичные политические последствия — поражение Запада в результате "агрессии России". Для этого часто предлогом используется Украина, чьи интересы США и Европа почему-то должны защищать. Меркель, которая понимает необходимость "Северного потока-2" для Германии и ЕС, вынуждена как мантры повторять "защитные" тезисы. Один из них — Россия со вводом нового газопровода сохранит транзит через Украину. При этом никто не упоминает, в каких объемах будет прокачиваться газ. Пока "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не начнут использовать в полную силу, по украинской территории будут перекачивать 50 млрд кубометров ежегодно, постепенно уменьшая эти показатели. В конечном итоге на украинский транзит придется 10-15 млрд "кубов" в год против нынешних 90 млрд Однако сам факт сохранения этого транзита — аргумент в защиту строящегося российско-германского газопровода", — отмечает аналитик.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Тбилиси вновь отвергла зависимость Германии от России из-за газопровода‍ "Северный поток-2". "Мы уже видим, что мы не попадаем в зависимость", — сказала Меркель и отметила, что параллельно в Германии ведется строительство СПГ-терминала для сжиженного газа. Против строительства "Северного потока-2" активно выступает Вашингтон. Администрация Трампа считает, что газопровод усилит зависимость Германии и Европы в целом от России и предлагают в качестве альтернативы покупки сжиженного газа, в том числе из США.

"Альтернатива российскому газу — приобретать это топливо из других источников, тот же сжиженный природный газ (СПГ) можно покупать у многих стран мира. Проблема одна — он обходится существенно дороже, в разных контрактах его цена выше российского на 30% и больше. Так что СПГ просто неконкурентоспособен. Альтернатива российскому газу — тратить больше денег, но европейским странам этот вариант по понятной причине не нравится. Можно наращивать угольную генерацию энергии, но Европа провозгласила политику снижения сжигания такого вида топлива. Можно, конечно, "забыть" о собственных экологических лозунгах — тем более, что в 2011-2014 года это уже делали, когда США начали массово продавать ЕС свой ставший ненужным из-за сланцевой революции уголь. Политика поддержки нетрадиционных источников энергии тоже обойдется дорого. В итоге отказаться от российского газа варианты у Европы есть, но это значит нанести удар по собственной экономике. Выбор ЕС очевиден, и Меркель его озвучивает", — подчеркивает специалист.

Коммерческий проект

"Северный поток-2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Он станет расширением уже действующего "Северного потока". Отличается составом акционеров подводной части. разрешение на строительство дали уже все страны, через чьи территориальные воды пройдет труба, кроме Дании — Копенгаген получил уже две заявки, но не отвечает на них. Российская сторона заявляет, что даже отказ датских властей проблемой не станет — газопровод при прокладке просто обойдет воды этой страны.

18 августа американские СМИ сообщили, что в США уже почти разработан законопроект о санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2". Такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель, рассказали источники издания. Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепом , Министерством торговли и энергетическими департаментами. В германии на это ответили, что не откажутся от договоренностей с Россией в энергетической сфере из-за позиции Штатов.