Новый европейский кризис уже стоит на пороге

Европейский долговой кризис уже стоит на пороге

Новый европейский долговой кризис уже стоит на пороге. Главным катализатором станет Италия и ее банки.

В мае, когда в Италии произошел политический кризис, местные банки активно скупали подешевевшие гособлигации, рассчитывая на поддержку ЕЦБ и стараясь предотвратить дальнейшее падение стоимости бондов, поскольку все банки имеют огромное количество этих бумаг на балансе.

Суммарно итальянские банки в мае купили итальянские облигации на сумму 28,4 млрд евро, то есть даже больше, чем во время кризиса 2012 г.

Если кто-то активно покупает — значит, кто-то не менее активно продает. Судя по имеющейся информации, это были нерезиденты.

Чистый отток иностранцев с долгового рынка Италии два месяца подряд шел рекордными темпами: в мае было выведено 34 млрд евро, а июне — еще 38 млрд евро.

За этот период доходности облигаций итальянского правительства оставались на завышенном уровне, при этом по десятилетним бумагам показатель и вовсе находился вблизи пиковых значений мая.

К слову, в последние недели распродажи усилились, и это видно на графике.

ECB

Стоит добавить, что и в июне основными покупатели госдолга стали местные банки, а ситуация на вторичном рынке заставляет финансовые институты нести дополнительные потери.

Отток капитала за отчетные два месяца стал рекордным и превысил даже максимумы 2011 г.

Инвесторы в настоящее время в основном сосредоточены на фискальных перспективах третьей по величине экономики еврозоны и дебютного бюджета коалиции, проект которого, как ожидается, будет опубликован к середине октября. Склонность правительства к наращиванию государственных расходов крайне нервирует участников рынка.

Возможно, после принятия документа инвесторы вернутся на рынок, но есть и еще один немаловажный нюанс: ЕЦБ собирается завершить программу скупки активов. Все эти обстоятельства могут привести к новой волне европейского долгового кризиса, причем очень и очень масштабной. В ближайшие месяцы на европейских торговых площадках может быть очень жарко.